バンコク・ユナイテッドに敗れ、肩を落とすG大阪イレブン＝パナスタアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の下位大会、ACL2は8日、大阪・パナソニックスタジアム吹田で準決勝の第1戦が行われ、G大阪はホームでバンコク・ユナイテッド（タイ）に0―1で敗れた。前半15分にPKで失点。その後はボールを支配して攻めたが、後半に退場者を出したことも響いて追いつけなかった。ホームアンドアウェー方式で争われ、第2戦