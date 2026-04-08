タレントの辻希美さんが、自身のブログを更新。この春からの、子どもたちの新生活について綴りました。 【写真を見る】【 辻希美 】 「新学期」「今日から毎朝お弁当生活が始まりました!!」「毎日のお弁当作りは慣れるのか不安ですが」「が、、、頑張ります!!」辻希美さんは「春休みが終わり新学期スタート」と、投稿。続けて「せいあも入学式を終え高校生になりお祝いで叙々苑行って来ましたぁ❤❤&