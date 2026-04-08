◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園のヤクルト戦でBS朝日の中継ゲストを務め、ヤクルト・池山監督の「魔力の言葉」の内容を知りたがった。ヤクルトは1点リードの8回に新助っ人リランソをマウンドに送った。しかし森下のゴロを自ら一塁に悪送球。さらに佐藤に四球を与えて無死一、二塁の大ピンチを背負った。ここで池山監督が三塁ベンチを飛び出してマウンド