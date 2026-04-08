アメリカとイランによる2週間の停戦合意を受け、ヨーロッパの各首脳などの反応です。スペイン・サンチェス首相アメリカとイスラエルによる軍事作戦に反対を表明し、アメリカ軍がスペイン国内の基地を使用することを拒否したスペインのサンチェス首相は8日、SNSにコメントを投稿し、「停戦は常に良い知らせ。特に正当で長期的な平和につながるのであれば」と皮肉を交えて評価する一方で、「この一時的な安堵（あんど）によってカオ