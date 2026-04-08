サッカーは勝利するため、チームとしての戦い方を形作る必要がある。トレーニングを重ねる中で、ボールの通りに道を整え、人の動きをパターン化し、攻撃を構造的に作る。逆もしかりで、相手が作ろうとするルートを見つけ、前線、中盤、バックラインと有機的に対処することで敵をすり潰し、ボールを奪い返す。その攻守が、プレーモデルの根幹を担っている。それはチーム力の高さに通じ、戦いに再現性を与える。同じプレーは二