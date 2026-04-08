共にグループステージで連勝同士。U-20女子アジアカップのC組最終節で、日本とオーストラリアが激突した。先手を取ったのはオーストラリア。39分にプラカシュが日本の一瞬の隙を突いて先制ゴールを挙げる。ビハインドの日本は45＋３分に福島望愛が同点弾をマークすると、54分に福島が再び、ネットを揺らす。その後は日本が得点を重ねる。65分に田子夏海がチーム３点目を奪取すると、途中出場の木村未来が81分、84分に連続得