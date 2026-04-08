All About ニュース編集部は3月12〜13日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「芸歴別お笑い芸人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「芸歴15年以下と知って驚いたお笑い芸人」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：平野ノラ／59票2位に選ばれたのは、平野ノラさんでした。ピン芸人として活動する平野さんは、「しもしも〜？」「おったまげ！」などのバブルネタでブ