タレントの中川翔子さんは4月8日、自身のInstagramを更新。双子の息子たちとの、ほのぼのとした日常ショットを公開しました。【写真】中川翔子と双子のほのぼのショット「もちもちでミチミチで最高」中川さんは「6か月ふたごとベビーサークルでゴロゴロこういう時間幸せだぁ」とつづり、19枚の写真と1枚の画像を投稿。ベビーサークルの中でカラフルなおもちゃに囲まれながら、双子の息子たちと並んで床に寝転んでいます。息子た