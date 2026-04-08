能登半島地震から3度目の春、桜前線が奥能登にも到達しました。「能登さくら駅」の愛称でも知られる石川県穴水町の能登鹿島駅では、ホームを包み込む桜のトンネルが見頃を迎え、絶好のお花見日和となった8日は大勢の花見客でにぎわいました。七尾湾のそばに立つ「のと鉄道」の能登鹿島駅。線路の両脇にはホームを覆いつくすようにおよそ100本のソメイヨシノが咲き誇ります。絶好のお花見日和となった8日は、淡いピンク色のトンネル