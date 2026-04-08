新年度は「新しいことに挑戦してみよう」「前向きに頑張ろう」と意欲がわきやすい季節です。しかし、張り切るあまりに睡眠時間を削るのはおすすめできません。意欲的に活動するのは素晴らしいことですが、体と心の健康のために睡眠は重要です。睡眠不足の状態が続くと、自覚がないうちに脳にダメージが蓄積してしまうこともあります。健康な体と心を維持するために、なぜ「眠ること」が大切なのか、眠るだけでどのようなメリットが