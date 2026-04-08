能登半島地震で被災した石川県輪島市で7日午前、山あいにある斜面から岩を取り除く工事を行っていたところ、大量の岩が道路上に崩れ落ちました。この影響で道路沿いの電線が損傷し、一部地域で固定電話がつながらない通信障害が続いています。7日午前11時半ごろ、輪島市別所谷町の県道沿いの斜面で、能登半島地震によってせり出した不安定な岩を取り除く工事を行っていたところ、最大で直径1.5メートルある大量の岩が突然、県道の