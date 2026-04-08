お笑いコンビ・ゼロカランのたいがさんは4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いタレントのZAZYさんとキスをする様子を公開し、話題となっています。【写真】ZAZYと後輩芸人のキスショット「ZAZYキスする時首に手添えてくれるタイプなんや」たいがさんは「ZAZYさんが単独近くで、ネタ作りへの集中力を高めたい、そして励みになるようにキスして欲しいと連絡がありもちろんイエス！！！」とつづり、3枚の写真を投稿。ZAZYさん