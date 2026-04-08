香港のクイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日・シャティン、芝２０００メートル）に出走予定のジューンテイク（牡５歳、栗東・武英）はモレイラと新コンビを組むことが分かった。管理する武英師は「メンバーはものすごく強いですが、状態の良さとコースに合いそうなのでオーナーと相談の上、受託させていただきました。モレイラジョッキーにはすごく手が合うタイプだと思います。出るからには勝つことを考えて調整したい