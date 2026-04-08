福士蒼汰、緒形直人出演のフジテレビドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」最終回が７日に放送された。２２年前の政和党幹事長爆殺未遂事件は自分の犯行だと主張する大沼保（大塚明夫）が、警視庁広報課係長・安藤直司（緒形直人）を人質に団地に立てこもり。テレビ全局に中継を要求し、中継画面を周囲の監視カメラとして使い、警察側の動きを監視した。ネットでは、なぜか「テレビ局全社？テレ東も？」「全局…？テレ東は