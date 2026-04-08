◇パ・リーグオリックス9―1ロッテ（2026年4月8日京セラD）オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手（28）が7回6安打1失点の好投で2勝目を挙げた。チームは連勝で3日以来5日ぶりの貯金1。今季初登板となった前回1日西武戦では9回5安打無失点の快投を誇った。来日初完封勝利から登板2戦連続で好投した助っ人右腕はお立ち台でもファンを沸かせた。「まいど！エスピです。勝ったでー。ホンマ、おおきに。みんなの事