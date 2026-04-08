東京・明治座で上演中のミュージカル『天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜』（3月25日〜4月21日）について、「東宝演劇部お知らせ用」の公式Xが8日更新され、9日以降の公演についての「お知らせ」を発表した。【写真】体調不良者が複数発生…『天使にラブ・ソングを』で主演を担う彩風咲奈投稿では「＜明治座＞ミュージカル『天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜』【4月9日(木)以降の公演に関するお知らせ】」と