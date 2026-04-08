4月7日放送の『居酒屋プライム放談』（BSフジ）で、自由民主党広報本部長で衆議院議員の鈴木貴子氏が、高市早苗総裁のポスター戦略について語り、その“異例すぎるこだわり”が注目を集めた。動画は『BSフジ プライムニュース』のYouTubeチャンネルでも公開されている。【写真】“あえて盛らない”戦略の高市首相のポスターと、“盛りすぎ”と話題になった片山さつき大臣の選挙ポスター計算された手の角度番組内で鈴木氏が明か