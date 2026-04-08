元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日に公式YouTubeチャンネルを更新し、打ち上げで行く飲食店への“本音”をぶっちゃける場面があった。この日は中華料理「あひるの台所二子玉川店」でロケを行うこととなった。初来店の松岡だったが、メニューを見ると「俺の好きなものばっかりある!」と笑顔。「やばいね、久々にワクワクしてるわ」といい、料理に舌鼓を打っていた。また「こういうところで打ち上げしたい。いろいろと種類もあ