「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）巨人の先発・田中将大は７回３安打１失点の好投を見せた。援護がなく、開幕２連勝は逃したがチームの逆転勝利に貢献した。三回までパーフェクトピッチングを展開。「全部良かったですよ。ボールもコントロールできたし、精神的にもいいバランスで投げられたと思う」。しかし、七回に先頭の佐々木に二塁打を許すと、三塁・ダルベックが三塁線へのゴロを逆シングルで捕球しようと