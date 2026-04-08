新生したエボリューション８日の新木場大会で、所属のＣｈｉｋａが飛躍を誓った。エボリューションは４月１日よりオンリーアドバンス社に事業譲渡され、社長を務めていた諏訪魔が同社の専務に就任。さらに旗揚げから団体を支えてきたＣｈｉＣｈｉとＺＯＮＥＳの主力２人が退団するなど衝撃が走っていた。そんな中、この日のメインは残された所属２選手のうちの１人であるＣｈｉｋａが暁千華と対戦した。Ｃｈｉｋａは、倒れた