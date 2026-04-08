全日本プロレスは８日、１２日東京・後楽園ホールで開幕する「チャンピオン・カーニバル２０２６」に出場を予定していたサイラスが、同シリーズ全戦を欠場すると発表した。団体によると、「チャンピオン・カーニバル２０２６」出場にあたり、サイラスへ大会日程、フライト情報、宿泊、報酬の確認を行っていた。契約の合意がとれたため出場を発表し、その後もビザの取得など、来日に向けての準備を進めていたという。しかし、