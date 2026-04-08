巨人が８日の広島戦（マツダ）に２―１で勝利。阿部慎之助監督（４７）は投打のヒーローをたたえた。先発は今季２戦目のマウンドとなったベテラン・田中将大投手（３７）。４回一死、中村に安打を放たれるまで初回から完全投球を披露するなど圧巻の投球を見せつけた。０―０の７回無死二塁から味方の守備の乱れで１点を失うまで得点も許さない意地の投球となった。それでも打線の援護に恵まれず、右腕は７回１失点で降板とな