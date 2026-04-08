大阪維新の会の市議団は８日、大阪・浪速区の大阪祭典なにわ区民ホールで２度目の市民との対話集会「タウンミーティング」を開催した。同集会は、大阪都構想の制度設計を話し合う法定協議会の設置をめぐり、維新の大阪市議団が市民から意見を集めるために開催している。受付では、署名と共に大阪市民を証明する身分証の確認と手荷物検査が行われた。この日のプログラムは「プレミアム付商品券、副首都法案、都構想の設計図