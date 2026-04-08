◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―２巨人（７日・マツダスタジアム）巨人・田中将大投手（３７）が移籍後最長の７回を１失点（自責０）と好投。開幕２連勝はならなかったが、降板後にチームが逆転勝利を収め「本当よかったです。最高でした」と明るくコメントした。球数７９。代打を送られてマウンドを譲ったが、余力は残しており「行けましたね今日は」と頼もしく話した。日米２０２勝目はお預けとなったが「全部よかったですよ