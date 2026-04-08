◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（８日・甲子園）阪神・大山悠輔内野手が、痛恨の遊ゴロ併殺打で唇をかんだ。１点を追う８回無死一、二塁。２ボール２ストライクからの６球目の変化球に食らいついたが、長岡に難なく処理された。これで、今季の得点圏は１１打数無安打。続く木浪も空振り三振に倒れ、好機が消えた。