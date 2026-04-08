プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子のイメチェン動画が話題になっている。「かみばっさー！！！」と８日までに自身のインスタグラムを更新した村上。肩まで伸びていたセミロングヘアで頭を振り被った直後、すっきりとしたベリーショートヘアに変身して笑顔を見せる驚きの姿を投稿した。「あたま、かっるー！！！！」ともつづり、生まれ変わった自分にご満悦な様子を見せている。この投稿にファンからは「めっち