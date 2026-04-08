韓国語のかわいい言葉を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語をもっと楽しもう。「하트（ソムサタン）」の意味は？「솜사탕（ソムサタン）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、ふわふわの甘いお菓子です。「솜사탕（ソムサタン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「わたあめ」