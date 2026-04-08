◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝４月８日、美浦トレセン前走のアネモネＳで３馬身差の快勝を飾ったディアダイヤモンド（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥルナーリア）は、初コンビの戸崎を背にＷコースで３頭併せを行った。最後方でリズム良く進めると、直線では内から馬なりのまま脚を伸ばし中ピエスユニーク（３歳未勝利）、外ウルフマン（３歳未勝利）に併入。６ハ