◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）広島がまさかの逆転負けを喫し、連勝が止まった。昨季から続いていたマツダでの巨人戦の連勝は５でストップし、貯金は０。１―０の９回に中崎が泉口に逆転２ランを浴びた。これで今季５敗中３度が８回までリードしていた試合。２日・ヤクルト戦（神宮）は１点リードの９回に開幕守護神・森浦が逆転サヨナラ打を献上し、４日・阪神戦（マツダ）では３点リードの