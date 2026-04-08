日本ラグビー協会は８日、都内で理事会を開催した。終了後に岩渕健輔専務理事が報道陣に対応し、日本が立候補している２０３５年Ｗ杯の招致にアルゼンチン・ラグビー協会も南米初の開催に向けて乗り出すと１７日に発表したことに対し、言及した。岩渕専務理事は「どこが立候補しているか、まだ（国際統括団体）ワールドラグビー（ＷＲ）が発表していませんが、アルゼンチンについては、非常に高い競技力を維持しておりますので