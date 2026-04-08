◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）巨人が劇的な逆転勝利で大きな１勝をつかんだ。先発の田中将大投手は０―０の７回に三塁ダルベックの適時失策で１点を失うも、その後の１死三塁をゼロで踏ん張り、７回７９球３安打１失点（自責０）と好投。打線は相手先発の左腕・森に７回無失点に抑えられたが、０―１の９回無死二塁から泉口が起死回生の逆転２ラン。９回はマルティネスが締めて逃げ切った