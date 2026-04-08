8日未明、ブランド品買い取り店で、窃盗事件が発生しました。犯行時間は、わずか3分。エルメスのバッグなど、少なくとも8000万円相当の商品が盗まれたということです。■ブランド品買い取り店で、3人組“犯行3分”窃盗事件8日未明。警報音が鳴り響く、ブランド品買い取り店。店の入り口でライトが光ります。すると…ショーケースをたたき割る、目元以外を隠した男。そして、商品を手当たり次第に盗む、もう1人の男。さらに店の外に