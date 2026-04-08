「楽天０−１日本ハム」（８日、楽天モバイル最強パーク）日本ハムが投手戦を制し、完封勝ち。貯金１とし一夜で２位に再浮上した。カストロの先制ソロの１安打で試合を制した。昨年から続いていた楽天戦の連敗を５で止めた。１−０での勝利に試合後、新庄監督は「面白かった、きょう」と笑顔。８回無失点の好投で今季初勝利をマークした北山については「よかったね、きょう。テンポよかったし」と称賛。ただ、８回１死一、三