中国外務省は8日会見し、アメリカとイランの停戦合意を歓迎した上で、「中国は一貫して、速やかな停戦を主張し、努力してきた」と主張しました。中国外務省の報道官「中国は関係各国が停戦合意に達したと発表したことを歓迎する」中国外務省の報道官は会見でこのように述べた上で、「中国は一貫して、速やかな停戦や、政治・外交手段での争いの解決を主張し、そのために努力してきた」と強調しました。ただ、今回の停戦合意での中