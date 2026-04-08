8日午後9時13分ごろ、栃木県、群馬県、山梨県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は東京都多摩西部で、震源の深さはおよそ110km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、栃木県の宇都宮市と足利市、それに佐野市、群馬県の桐生市と邑楽町、山梨県の笛吹市と大月市です。【各地の震