アメリカとイランの停戦合意を受け、イスラエル軍は8日、イランへの攻撃を停止した一方で隣国レバノンへの軍事作戦を続けています。イスラエル軍は8日、停戦合意に基づき、イランへの攻撃を停止したと発表しました。一方、合意にはレバノンは含まれていないと主張し、レバノン南部にある親イラン武装組織ヒズボラの拠点に空爆を行い、地上作戦も続けると発表しました。レバノン軍も、避難していた市民に対し、停戦合意を受けても南