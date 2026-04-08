◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園のヤクルト戦でBS朝日の中継ゲストを務めた。1点を追う阪神は8回に5番手・リランソに対して、失策と四球で無死一、二塁と攻めたが、大山悠輔が遊ゴロ併殺に打ち取られた。岡田顧問はこの大山の打席を徹底分析。カウント2―2からの5球目154キロを大山がファウル。「次はスライダーですよ」と予言した通りのスライダーが阪神