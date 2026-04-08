頻繁に会う人もそうでない人も、義母からの嫌がらせや嫁いびりをされた経験があるママはいるでしょう。しかし一番味方になってもらいたい旦那さんに愚痴を言っても信じてもらえず、まるでママが悪いかのように言われてしまうと、イライラを通り越して悲しさまで感じてしまうのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティに寄せられたのは「嫁いびりを信じない旦那のセリフ」というタイトルのこんな投稿です。『悪く受け取りすぎ