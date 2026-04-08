1200万円！ トヨタの「アメ車」日本上陸！国土交通省が2026年2月に創設した「米国製乗用車の認定制度」により、米国で生産・認証された車両の日本導入がスムーズになりました。これを受け、北米市場を主戦場としてきた日本メーカーのモデルを国内市場へ投入する動きが活発化しています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「アメ車」です！（26枚）2026年のオートサロンで実車展示され話題になったホンダ（アキュラ）「