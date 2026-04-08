私はタマキ。母とヨウタと3人で温泉旅行へ。母の希望で行ったカフェは大混雑していました。母はイライラが募り、ついに私やヨウタに怒鳴り散らしたのです。母の暴言が出た瞬間、ヨウタは迷いなく「帰ろう」と立ち上がり、なんと宿の予約を即キャンセル！パニックになって叫ぶ母に一瞥もくれることもなく、「ルールを破ったから帰る」と告げてタクシーを呼びました。私は恐怖を越えた安堵に包まれながら、母をその場に置いてヨウ