ＳＮＳで投資話を持ちかけられ、現金をだまし取られる詐欺被害が山形県内で相次いでいます。 白鷹町では７０代の男性が現金１０５０万円をだましとられました。 警察によりますと、去年９月上旬、白鷹町に住む７０代の男性が、ＳＮＳを通じて知り合った男女から株の投資を勧められ、指定された金融機関の口座に５回にわたってあわせて現金１０５０万円を振り込んだということです。 その後、出金しようとしたところ、サー