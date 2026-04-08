山形県米沢市の８０代女性に孫を装って電話をかけ、現金７００万円をだましとったとして、受け子とみられる広島市の男がきのう（８日）、逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、広島市に住む無職の男（４５）です。 警察によりますと、男は去年１０月、他の仲間と共謀し、米沢市の８０代の女性の固定電話に孫を装って電話をかけ、「大事な書類をなくしたため、その補填に現金が至急必要になった」などとウソの話をしてい