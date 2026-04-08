長崎市にプラスチックリサイクル工場が新たに完成しました。 これまで焼却処分していたプラスチックのごみが再資源化できるようになり、4月から市内の一部の地域を対象にごみの回収が始まっています。 最新の設備を取材しました。 ※詳しくは動画をご覧ください 長崎市神ノ島町で、4月から本格稼働した「神ノ島リサイクル工場」。 市内の4つの廃棄物処理業者でつくる「NLOOP」が建設しました。 これまで焼