タイトリストの未発表モデル『GTS』がついに男子ツアーの国内初戦でも供給開始された。注目は、これまで小ぶりな『GT4』を愛用していた幡地隆寛が、『GTS2』へスイッチしたこと。PGAツアーでも優勢だった『GT3』から、『GTS2』投入者が圧倒的多数になっているが、なぜ今回『2』を選んだのか。【画像】これが『GTS』の2と3と4を並べて比較した顔これまで幡地が『4』を選んできた最大の理由は、430ccという小ぶりなサイズ感から速く