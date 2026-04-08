◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神が終盤の絶好機を逃した。1点を追う8回、ヤクルトのリランソに対して先頭の森下の放った投ゴロをリランソが悪送球。続く佐藤輝も四球で無死一、二塁の好機を作った。一打同点、長打が出れば逆転もあり得る状況で打席に立った大山は3球で追い込まれると、スライダーに仕留めきれず遊ゴロ併殺。続く木浪も三振に倒れた。出塁した森下に俊足の代走・植田を送るなど