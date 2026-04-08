県内の多くの小中学校は、8日が始業式でした。 今年から、日程を後ろ倒しして入学式も別日に行うことになりました。そのワケは…？ 鹿児島市の伊敷小学校では8日朝、子どもたちが春休みの宿題を抱えて元気に登校しました。 「一生懸命授業を受けたい」 学年がひとつづつ上がり、校庭で行われた始業式では、担任の発表などがあり子どもたちから歓声があがっていました。 （児童代表・6年 岩元一真さん）「学校全体を良く