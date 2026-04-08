太平洋戦争中だった81年前のきょう、鹿児島市ではアメリカ軍の空襲で女学生ら33人が亡くなりました。8日は、同級生だった97歳も参加して慰霊祭がありました。 鹿児島高校の前身にあたる鹿児島高等女学校では1945年4月8日、動員先だった鹿児島市宇宿の軍需工場が空襲を受け、生徒32人と教諭1人が亡くなりました。 8日の慰霊祭には在校生ら17人が参加し、遺影に献花しました。 「私が知っていることを伝えることが大事なら」