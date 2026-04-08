2週間の停戦…原油の安定供給や価格は？ アメリカとイランが2週間の停戦に合意しました。原油の安定供給や高騰する価格に変化は出るのでしょうか。 （記者）「こちらのレギュラーガソリン価格は167円、鹿児島市のガソリンスタンドに来ている、きょうもガソリンを入れるために車が続々と訪れています」 日本時間の8日朝、アメリカとイランが2週間の停戦で合意。イランは「2週間、ホルムズ海峡の安全な航行が可能」と声