鹿児島の未来のために頑張る人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。 さつま町では人口減少・流出を抑えるためにデジタル技術を活用し、若い世代の移住者を呼び込む取り組みが始まっています。 スタッフ7人 4か月前に県内外から移住 去年12月に設立された「一般社団法人さつま町創生GDXセンター」です。スタッフは20代から40代の7人。全員、4か月前に県内外から移住してきました。 提携する東京のIT企