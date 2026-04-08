「浪速のロッキー」の異名で知られる元プロボクサーの俳優・赤井英和さんの娘で、タレントの赤井沙希さん（39）が2026年4月2日、自身のインスタグラムを更新。キャミドレス姿を披露した。「やり甲斐感じる」赤井さんは、「4月になって京都の桜も満開でした」といい、シアー感のあるキャミドレス姿を投稿した。「DDTの4月のポトレも評判良くて嬉しい」とつづり、「一枚一枚、選手の新しい魅力を知ってほしいなって思って制作してま